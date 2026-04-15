Ziggo mag 'glasvezel-kabel' blijven zeggen na rechtszaak KPN

DEN HAAG (ANP) - Ziggo mag de term 'glasvezel-kabel' in reclames blijven gebruiken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald, nadat concurrent KPN een zaak had aangespannen.

Eerder werd bekend dat KPN had geëist dat Ziggo hiermee zou stoppen. Het bedrijf maakte volgens KPN in zijn marketingcampagnes niet duidelijk genoeg dat zijn netwerk bestaat uit een combinatie van glasvezel en coaxkabel. De gemiddelde consument zou volgens KPN ten onrechte denken dat Ziggo een volledige glasvezelverbinding aanbiedt.

De rechtbank oordeelt echter dat niet is gebleken dat Ziggo zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken. De rechter vindt dat moet worden gekeken naar de context waarin die term wordt gebruikt en de toelichting daarop. Ziggo heeft volgens de rechtbank uitgelegd dat het bedrijf toelicht dat zijn netwerk bestaat uit zowel glasvezel als coaxkabel.