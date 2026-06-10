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Soedanese asielzoeker probeert Ier te onthoofden. Zware rellen in Belfast het resultaat.

Samenleving
door Ans Vink
woensdag, 10 juni 2026 om 6:25
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Een poging tot onthoofding op straat door een Soedanese asielzoeker stortte Noord-Belfast dinsdagavond in chaos. Huizen, auto's en een stadsbus gingen in vlammen op. Precies een jaar na de rellen in Ballymena blijkt hoe dun het vernis is dat woede over migratie nog bedekt.
Het beeld is even kort als gruwelijk: een man drukt op klaarlichte dag een veertiger tegen het Belfastse asfalt en haalt met een keukenmes uit naar nek, rug en gezicht. Voorbijgangers grijpen in — een van hen met een houten hurling-stick — en redden zo het leven van het slachtoffer, dat zwaargewond in het ziekenhuis ligt
De verdachte is een 30-jarige Soedanees. Volgens de Police Service of Northern Ireland reisde hij in 2023 via Parijs naar Dublin en vandaar met de bus naar Belfast, waar hij asielstatus kreeg tot 2028. Hij stond op geen enkele veiligheidsdatabase. De politie spreekt van een "critical incident", maar ziet vooralsnog geen terreurmotief. De man is aangeklaagd voor poging tot moord, wapenbezit en bedreiging.
Binnen 24 uur stond Noord-Belfast in brand. Gemaskerde groepen, deels jongeren, staken zeker drie woningen en een Oost-Europese supermarkt aan, plus auto's en een bus. Eerste Minister Michelle O'Neill noemde het "regelrecht tuiggedrag" DUP-parlementariër Gavin Robinson eiste in het Lagerhuis een einde aan "ongecontroleerde immigratie" — een lont die premier Starmer juist probeerde te doven met de kwalificatie "ziekmakend".

Het staat niet op zichzelf

Wat zich hier voltrekt, is niet nieuw — en dat is het probleem. Vorig jaar zomer veroorzaakte de arrestatie van twee Roemeense tieners in Ballymena een week van rellen met 107 gewonde agenten. Een rapport voor de Britse en Ierse regering waarschuwde in december al dat loyalistische paramilitairen zich vermengen met racistisch straatgeweld. Het patroon herhaalt zich: een schokkend misdrijf, een virale video, oproepen tot "protest", en binnen uren bivakzakken op straat.

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