Oekraïne-gezant VS volgende week voor het eerst naar Oekraïne

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Oekraïne-gezant Keith Kellogg reist volgende week voor het eerst af naar Oekraïne, meldt CNN. Hij is komend weekend nog op de Veiligheidsconferentie in München om over de oorlog te praten en trekt daarna verder naar Kyiv.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei maandag al dat hij een aantal "serieuze mensen" uit de Verenigde Staten verwacht. Zelensky gaat zelf ook naar München en praat daar onder meer met de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance.

De Amerikanen sturen aan op een staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne. Zelensky wil in elk geval eerst met president Donald Trump praten, voordat ze dat doen met de Russen. Trump zei vrijdag dat hij Zelensky "waarschijnlijk" binnenkort in Washington ontvangt.