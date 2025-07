Alcaraz moet op Wimbledon werken voor zege op Britse amateur

LONDEN (ANP) - Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de derde ronde op Wimbledon. De tweevoudig kampioen uit Spanje werd door de goed spelende Britse amateur Oliver Tarvet bij vlagen onder druk gezet, maar won alsnog in drie sets: 6-1 6-4 6-4.

Alcaraz is sinds 2023 ongeslagen op het Londense gras. Hij versloeg in de laatste twee jaar Novak Djokovic in de finale. De nummer 2 van de wereld treft in de volgende ronde de winnaar van de partij tussen de Canadees Félix Auger-Aliassime en Jan-Lennard Struff uit Duitsland.