ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Staalconcern ArcelorMittal boekt meer winst dan verwacht

Economie
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 9:06
anp300426092 1
LUXEMBURG (ANP/BLOOMBERG) - ArcelorMittal heeft in het eerste kwartaal van 2026 meer winst geboekt dan verwacht. Ook de omzet liet een groei zien. Topman Aditya Mittal van het grootste staalconcern van Europa sprak van "veerkrachtige prestaties, ondanks de onrustige situatie in het Midden-Oosten".
De topman herhaalde dat ArcelorMittal zal profiteren van de protectionistische maatregelen in de Europese Unie. "De fundamenten van het bedrijf zijn de afgelopen drie maanden verbeterd, met name dankzij de gunstige structurele herziening in het Europese beleidsklimaat."
Brussel heeft de hoeveelheid staal die heffingsloos het landenblok in mag verkleind en is van plan om vanaf juli de importbelasting op de rest te verdubbelen naar 50 procent. Ook zal de koolstofheffing van de EU op importen helpen om de staalproducenten te beschermen tegen een golf van goedkoop staal, met name uit China. Die heffing is bedoeld als compensatie voor een concurrentienadeel van Europese fabrikanten, die al betalen voor hun uitstoot.
'Structureel positief'
ArcelorMittal zag de omzet stijgen met 4,5 procent tot 15,5 miljard dollar (ruim 13 miljard euro). De nettowinst zakte met 29 procent tot 575 miljoen dollar. Kenners hadden gerekend op een grotere winstval tot 510 miljoen dollar. De winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en afwaarderingen steeg tot 1,68 miljard dollar en viel iets hoger uit dan analisten hadden voorzien.
Het protectionistische beleid van de EU is volgens analisten van zakenbank JPMorgan "structureel positief" voor de staalsector op de middellange termijn. Wel waarschuwen ze dat het positieve effect kan worden afgezwakt door de negatieve impact van hogere energieprijzen op de vraag naar staal.
loading

