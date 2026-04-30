Israël haalt opvarenden Gaza-flotilla-schepen naar Israël

TEL AVIV (ANP) - Israël heeft meer dan twintig schepen van de Global Sumud Flotilla, een vloot met humanitaire hulp voor Gaza, onderschept en brengt de ongeveer 175 opvarenden naar Israël. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken van het land op X.

Bij de verklaring staat een video waarin de activisten zich volgens het ministerie "vermaken aan boord van Israëlische schepen". De video toont mensen die onder meer de radslag doen en een menselijke piramide bouwen.

Deze maand vertrokken activisten op meer dan vijftig schepen vanuit Europa naar Gaza, in de hoop daar humanitaire hulp te kunnen leveren. Eerdere pogingen van de Global Sumud Flotilla om dit te doen mislukten. Israël onderschepte meermaals de schepen en bracht de opvarenden naar Israël om ze vervolgens naar huis te sturen.

Israël heeft de volledige controle over de grensovergangen met Gaza. Onder meer de Verenigde Naties en hulporganisaties zeggen dat Israël te weinig hulpgoederen het gebied toelaat.