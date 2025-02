OM eist 8 jaar cel voor dodelijk ongeval: 'was zelfmoordpoging'

DEN BOSCH (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag acht jaar celstraf geëist tegen de 22-jarige Diogo M. voor het doodrijden van een 75-jarige man in augustus vorig jaar in het Brabantse Milheeze. Volgens het OM was het zijn doel om zichzelf van het leven te beroven. Dat zou hij zijn ex hebben verteld kort na hun relatiebreuk. M. ontkent dat.

De verdachte botste op de Schutboomsestraat enorm hard achterop de auto van het slachtoffer, waarna deze in brand vloog en volledig werd verwoest. De man overleed ter plekke. De auto van M. kwam tot stilstand tegen een boom. Hijzelf raakte zwaargewond en overleefde het. Uit onderzoek bleek dat hij zo'n 170 kilometer per uur reed, terwijl 80 was toegestaan.

M. stuurde eerder berichten naar zijn ex die erop duiden dat hij zichzelf om het leven wilde brengen: "Als ik in een rolstoel beland, zorg dan voor me. Als dat niet gebeurt, vertel het aan mijn moeder", "Laat me niet doodgaan" en "Ik maak hier een einde aan." De ex verklaarde dat hij zelfs had gezegd hoe hij zelfmoord zou plegen, namelijk door ergens tegenaan te rijden. Volgens de verdachte deed hij dramatisch en wilde hij daarmee enkel haar aandacht trekken.