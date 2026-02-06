Limburg verkent komst van kleine kerncentrales

MAASTRICHT (ANP) - De provincie Limburg gaat een verkennend onderzoek uitvoeren naar kleine kerncentrales, zogeheten SMR's. De provincie heeft daar geld voor ontvangen van het Rijk, zei gedeputeerde Marc van Caldenberg (SP). Er wordt onder meer gekeken naar de randvoorwaarden die nodig zijn om kleine modulaire reactoren neer te kunnen zetten in Limburg.

De Limburgse JA21 wilde het provinciebestuur in een motie oproepen onderzoek te doen naar SMR's, maar Van Caldenberg antwoordde dat Limburg dat al aan het opzetten is. "We gaan precies uitvoeren wat u vraagt", zei de bestuurder. JA21 stelde onder meer voor te onderzoeken hoe kleine kerncentrales in het Limburgse energiesysteem kunnen worden ingepast. De provincie deelt volgende week meer informatie over de onderzoeksopzet. Eind dit jaar worden de uitkomsten van de verkenning verwacht.

Ook andere provincies onderzoeken de mogelijkheden van SMR's, die sneller en goedkoper te bouwen zijn dan een traditionele kerncentrale.