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Staat wil belang in ABN AMRO verlagen naar 10,5 procent

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse staat gaat zijn belang in ABN AMRO verder afbouwen naar 10,5 procent, van de huidige 20,7 procent. Dat meldt NLFI, de stichting die namens de Staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert.
De verkoop van de certificaten van aandelen verloopt via een vooraf overeengekomen handelsplan dat zal worden uitgevoerd door BofA Securities Europe. Het plan treedt de komende dagen in werking en zal eindigen wanneer het maximale aantal certificaten is verkocht.
ABN AMRO werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd om de bank van de ondergang te redden. ABN AMRO werd in 2015 naar de beurs gebracht en sindsdien is de Staat het belang stapsgewijs aan het afbouwen.
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