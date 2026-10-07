Messi scoort en weent bij laatste interland

Lionel Messi heeft met een doelpunt, twee assists en tranen afscheid genomen van het Argentijnse elftal. De 39-jarige voetballegende speelde in Buenos Aires zijn 208e en laatste interland. Tegen Benin won Argentinië met 3-0, maar deze avond draaide om veel meer dan de uitslag.

Al bij het volkslied kreeg Messi het zichtbaar te kwaad. In het Estadio Monumental volgde een afscheid vol gezang, vuurwerk en eerbetoon. Op het veld lag een reusachtig Argentijns shirt met zijn rugnummer 10 en het woord ‘Gracias’: bedankt.

Messi liet vervolgens nog één keer zien waarom hij zo geliefd is. Hij bereidde de doelpunten van Nicolás Otamendi en Nico Paz voor en schoot in de 71e minuut zelf een strafschop binnen. Daarmee eindigt zijn interlandcarrière op 126 doelpunten.

Na afloop verwoordde hij hoe zwaar het afscheid hem valt. „Het was een eer om dit shirt de afgelopen twintig jaar te dragen”, zei een geëmotioneerde Messi. „Voor de Argentijnse nationale ploeg spelen is het mooiste wat je kan overkomen.” Zijn laatste interland betekent overigens niet het einde van zijn voetbalcarrière: bij Inter Miami wil hij doorgaan.