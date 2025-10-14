ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sterke toename zware cyberaanvallen in Verenigd Koninkrijk

Economie
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 8:24
anp141025048 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk heeft te maken met een sterke stijging van zware cyberaanvallen, waarvan onder meer grote bedrijven als autobouwer Jaguar Land Rover en warenhuisketen Marks & Spencer doelwit werden. Volgens de Britse cyberautoriteiten moeten bedrijven en organisaties beter voorbereid zijn door bijvoorbeeld zaken op papier te zetten of informatie offline op te slaan.
In totaal werden in de twaalf maanden tot eind augustus 429 aanvallen geregistreerd door het National Cyber Security Centre (NCSC). Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Maar bij cyberaanvallen die zeer significant zijn, was er een verdubbeling te zien tot achttien. Het is het derde jaar op rij dat er een toename was.
Dat soort aanvallen hebben een grote impact op de economie en maatschappij. Door een cyberaanval kwam de productie bij Jaguar Land Rover lang stil te liggen en schoot de regering het bedrijf financieel te hulp om toeleveranciers te kunnen betalen. De schade wordt op honderden miljoenen geschat.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 327557060

Gevaar voor gezondheid én portemonnee: stap niet in de auto met winterjas aan

ANP-539087619

Opinie: waarom Wilders de verkiezing gaat verliezen.

ANP-514256293

Waarom je echt geen water uit plastic flessen moet drinken

ANP-536521789

Dat ging maar net goed: Ryanair-vliegtuig had nog voor 6 minuten brandstof

nasrah-habiballah-hoofdfoto-veradevries-65322b2ce6f91

Dit is een passende dag voor lof voor NOS-correspondent Nasrah Habiballah uit Zierikzee

shutterstock_2541978555

Wetenschappers vinden voor het eerst hersencellen die depressie sturen

generated-image (1)

In deze 10 landen leven mensen het langst. Waarom staat Nederland op 25?

Loading