Sterke toename zware cyberaanvallen in Verenigd Koninkrijk

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk heeft te maken met een sterke stijging van zware cyberaanvallen, waarvan onder meer grote bedrijven als autobouwer Jaguar Land Rover en warenhuisketen Marks & Spencer doelwit werden. Volgens de Britse cyberautoriteiten moeten bedrijven en organisaties beter voorbereid zijn door bijvoorbeeld zaken op papier te zetten of informatie offline op te slaan.

In totaal werden in de twaalf maanden tot eind augustus 429 aanvallen geregistreerd door het National Cyber Security Centre (NCSC). Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Maar bij cyberaanvallen die zeer significant zijn, was er een verdubbeling te zien tot achttien. Het is het derde jaar op rij dat er een toename was.

Dat soort aanvallen hebben een grote impact op de economie en maatschappij. Door een cyberaanval kwam de productie bij Jaguar Land Rover lang stil te liggen en schoot de regering het bedrijf financieel te hulp om toeleveranciers te kunnen betalen. De schade wordt op honderden miljoenen geschat.