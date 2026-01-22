Staking bij Nederlandse fabrieken kunststoffabrikant Envalior

EMMEN (ANP) - Ruim vijfhonderd werknemers van de Nederlandse afdelingen van kunststoffabrikant Envalior leggen vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur het werk neer voor onbepaalde tijd. Dat doen zij uit onvrede over het eindbod voor loonsverhoging van de werkgever. De werknemers van de fabrieken in Emmen en Geleen voerden deze en vorige week ook al actie voor een beter loonbod.

De staking stond eigenlijk al gepland voor woensdagmiddag, maar Envalior kwam met een nieuw eindbod. Diezelfde woensdagmiddag werd dat loonbod door een ruime meerderheid van de FNV-leden weggestemd. In dat eindbod biedt Envalior 1,5 procent en een eenmalige 300 euro. De FNV wil minstens 6 procent meer salaris voor de werknemers.

"Het is een harde maatregel, maar hij is nodig om voor de ruim vijfhonderd werknemers in de fabrieken en kantoren een goede cao af te spreken. We hebben de directie voldoende tijd gegeven om ons tegemoet te komen, nu is het mooi geweest", zegt vakbondsbestuurder Joosje de Lang.

Korte werkonderbrekingen

De acties begonnen vorige week met korte werkonderbrekingen. Sinds afgelopen zondag draaiden de fabrieken nog maar de helft van de productie. Nu de werknemers het werk voor onbepaalde tijd stilleggen, valt de productie van de fabrieken grotendeels stil.

Envalior maakt hoogwaardige kunststoffen voor onder andere de auto-industrie, de bouw en elektronica.