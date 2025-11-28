ECONOMIE
Staking door werknemers van Duitse distributiecentra Amazon

Economie
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 19:58
BERLIJN (ANP/DPA) - Ongeveer 3000 werknemers van distributiecentra van Amazon in Duitsland hebben vrijdag tijdens Black Friday het werk neergelegd in een loonconflict met vakbond Verdi. De staking trof grote distributiecentra van Amazon in onder meer Dortmund, Graben, Koblenz en Bad Hersfeld.
Door de actie wil Verdi de druk op Amazon opvoeren voor meer loon en een collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel. Het bedrijf heeft ongeveer 40.000 werknemers in zijn distributiecentra in Duitsland. Verdi voerde in het verleden al vaker acties in de drukke periode rond Black Friday en ook bij Amazon Prime Day, wanneer het bedrijf met allerlei kortingsacties komt.
Amazon zei dat de staking weinig impact had omdat er 12.000 tijdelijke werknemers zijn ingehuurd om de drukte in het feestdagenseizoen aan te kunnen.
