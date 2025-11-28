Van Oosten over uitlevering Bolle Jos: Nederland laat niet los

ACCRA (ANP) - Justitieminister Foort van Oosten heeft het Nederlandse verzoek om Jos Leijdekkers uit te leveren opnieuw "duidelijk overgebracht" aan de Sierra Leoonse minister van Binnenlandse Zaken, Morie Lengor. Dat deed de demissionaire VVD-minister op een topoverleg over drugscriminaliteit in Ghana, zei hij in een telefoongesprek tegen het ANP. "Nederland laat dit onderwerp niet los."

Van Oosten: "Er zijn meer situaties van criminelen in het buitenland. Als Nederland daar een uitleveringsverzoek voor doet, dan dient dat gewoon opgevolgd te worden." Veel meer dan het uitleveringsverzoek blijven benadrukken kan de minister niet. "Ik ga niet over Sierra Leoonse autoriteiten." Hij denkt dat het gesprek met de minister "van waarde is".

Premier Dick Schoof heeft Julius Maada Bio, de president van Sierra Leone, eerder deze week ook om uitlevering gevraagd van de voortvluchtige drugscrimineel die bekend is als Bolle Jos. Volgens mediaberichten en Sierra Leoonse oppositie zou Leijdekkers vader geworden zijn van een kind met de presidentsdochter.