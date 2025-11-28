ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Oosten over uitlevering Bolle Jos: Nederland laat niet los

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 20:08
anp281125173 1
ACCRA (ANP) - Justitieminister Foort van Oosten heeft het Nederlandse verzoek om Jos Leijdekkers uit te leveren opnieuw "duidelijk overgebracht" aan de Sierra Leoonse minister van Binnenlandse Zaken, Morie Lengor. Dat deed de demissionaire VVD-minister op een topoverleg over drugscriminaliteit in Ghana, zei hij in een telefoongesprek tegen het ANP. "Nederland laat dit onderwerp niet los."
Van Oosten: "Er zijn meer situaties van criminelen in het buitenland. Als Nederland daar een uitleveringsverzoek voor doet, dan dient dat gewoon opgevolgd te worden." Veel meer dan het uitleveringsverzoek blijven benadrukken kan de minister niet. "Ik ga niet over Sierra Leoonse autoriteiten." Hij denkt dat het gesprek met de minister "van waarde is".
Premier Dick Schoof heeft Julius Maada Bio, de president van Sierra Leone, eerder deze week ook om uitlevering gevraagd van de voortvluchtige drugscrimineel die bekend is als Bolle Jos. Volgens mediaberichten en Sierra Leoonse oppositie zou Leijdekkers vader geworden zijn van een kind met de presidentsdochter.
loading

POPULAIR NIEUWS

8f158d425762746f22226eceadb4f407

Trump werkt 39 procent minder: artsen slaan alarm over zijn geest

ANP-537173948 (1)

Stop dit item nooit in het onderste rek van je vaatwasser

bird-flu-gettyimages

Waarom Institut Pasteur vogelgriep gevaarlijker vindt dan corona

ANP-542613947

Gordon woedend na uitspraken van De Toppers: “Zo heftig om te horen”

shutterstock_2643582919

Cognitive shuffling: de simpele NYT‑truc tegen piekeren in bed

ANP-532016290

Bizarre beelden: megacomplex van 14 km2 vol attracties en waterglijbanen staat leeg

Loading