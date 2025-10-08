Staking in haven Rotterdam komt op slecht moment, zegt econoom

ROTTERDAM (ANP) - De staking van sjorders in de Rotterdamse haven komt op een zeer slecht moment. Door stormachtig weer in de afgelopen weken waren er al achterstanden ontstaan, legt haveneconoom Bart Kuipers uit. Daarnaast voeren loodsen in België ook actie waardoor onder andere in de haven van Antwerpen schepen liggen te wachten om in of uit te varen.

"Dit betekent heel veel extra congestie, dus het is erg slecht getimed", zegt de onderzoeker van de Erasmus Universiteit Rotterdam. "Er was al congestie door handelsspanningen en capaciteitsproblemen. Dit is echt zwaar geschut." Hoe groot de financiële schade zal zijn, kan hij niet direct zeggen.

Vakbond FNV houdt een staking onder sjorders van de bedrijven Matrans en ILS. Zij zetten containers op schepen vast of maken ze los. Doordat zij hun werk voor 48 uur neerleggen, komt het laden en lossen van containerschepen volledig stil te liggen, zeggen zowel de bond als de bedrijven.