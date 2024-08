Palestijnse president prijst Rusland op bezoek bij Poetin

MOSKOU (ANP/AFP) - De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft tijdens een bezoek aan zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin de band met Rusland geprezen. "We voelen dat Rusland een van de dierbaarste vrienden van het Palestijnse volk is", zei Abbas in Moskou.

Poetin vertelde de Palestijnse leider dat hij "bezorgd" is over het hoge aantal burgerdoden tijdens de oorlog in de Gazastrook. "We doen er alles aan om Palestina en het Palestijnse volk te steunen." Hij riep op tot een "langdurige, betrouwbare en stabiele vrede in de regio" en de "oprichting van een volwaardige Palestijnse staat".

Rusland probeerde jarenlang de banden warm te houden met alle belangrijke spelers in het Midden-Oosten en dus ook met Israël. De laatste jaren heeft het Kremlin vooral de betrekkingen met Iran aangehaald, een bondgenoot van Hamas. Rusland heeft de Israëlische aanpak van de oorlog in Gaza meerdere keren bekritiseerd.

Abbas staat aan het hoofd van Fatah, de partij die de Westelijke Jordaanoever bestuurt. Hij heeft geen macht in Gaza, waar Hamas de dienst uitmaakt.