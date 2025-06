Israël: aanvallen alleen kunnen kernprogramma niet vernietigen

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische aanvallen zijn op zichzelf niet voldoende om het Iraanse kernprogramma te vernietigen. Dat zei vrijdagavond de Israëlische veiligheidsadviseur, Tzachi Hanegbi, tegen tv-zender Channel 12.

"Het is onmogelijk om het nucleaire programma enkel met geweld te vernietigen. Het doel is om de Iraniërs te laten inzien dat ze het nucleaire programma moeten stopzetten", aldus Hanegbi. De veiligheidsadviseur zei verder dat het politieke leiderschap geen doelwit is bij de aanvallen. Volgens hem is er geen plan om ayatollah Ali Khamenei te doden.

Bij de nachtelijke aanvallen zijn meerdere atoomwetenschappers en belangrijke legerleiders gedood.