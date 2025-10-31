Gezond eten is lastig, zo vermijd je de grootste fouten

Je kiest netjes voor salades, slaat brood over en leeft in de sportschool. Toch blijft het resultaat uit. Hoe kan dat? Diëtist Anneleen Visser en het Voedingscentrum prikken door de valkuilen heen.

1. Te streng voor jezelf en dan losgaan

Doordeweeks leef je als een monnik, in het weekend verander je in een calorieverslinder. Herkenbaar? Niet handig, zegt Visser tegen het AD. "Kies iets wat je lekker vind en wat je de moeite waard vindt en sta jezelf dat toe. Voel je er niet schuldig over. Daarna kun je het vaak weer prima volhouden. Je kunt beter een cheatmeal hebben dan een cheatday of cheatweekend. Dat scheelt weer een hoop kilocalorieën.’’

2. Koolhydraten schrappen = korte termijn geluk

Brood en pasta zijn voor sommige mensen de duivel. Maar volgens het Voedingscentrum is dat niet slim. "Koolhydraten uit volkorenbrood, zilvervliesrijst en volkorenpasta, zorgen voor verzadiging, waardoor je minder snel grijpt naar ongezonde tussendoortjes. Bovendien zitten de kilo’s er zo weer aan, als mensen ermee ophouden’’, zegt Patricia Schutte.

En Visser gaat verder: "Je moet wel aanvullende supplementen gebruiken. Brood bevat bijvoorbeeld veel jodium, je bouwt snel een tekort op als je dit weg laat.’’

3. ‘Ik sport het er wel af’. Helaas niet

Een uurtje zweten geeft geen recht op een pizza. "Je moet juist je voedingsinname in de gaten houden. Anders is het zonde. Neem voldoende energie, zodat je goed kunt trainen. Dan eet je na je training niet de verbrande kilocalorieën erbij’’, legt Visser uit.

4. Calorie = calorie? Absoluut niet

Een handje noten is geen chips-alternatief voor watjes. "Zalm bevat ook veel kilocalorieën door de hoeveelheid vet, maar heeft een betere samenstelling door de onverzadigde vetzuren.’’*

5. Variatie is geen hobby, maar noodzaak

Altijd kip-broccoli-zoete aardappel? Verveling gegarandeerd. "In de praktijk geef ik mensen geen dieet , maar laat ze hun leefpatroon aanpassen. Het is onmogelijk om tot je 85ste elke dag weer hetzelfde te eten.’’

Kortom: wees niet te streng, eet gevarieerd en neem slimme keuzes, doe niet extreem. Dat werkt écht.