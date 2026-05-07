Tweede evacuatievliegtuig cruiseschip onderweg naar Nederland

DEN HAAG (ANP) - Het tweede medische evacuatievliegtuig met een zieke Brit aan boord van het cruiseschip Hondius is onderweg naar Nederland. Het toestel strandde woensdag op de Canarische Eilanden met technische problemen, aldus Spaanse media.

Volgens de Spaanse publieke omroep RTVE zal het vliegtuig rond 09.00 uur in Nederland landen. Aan boord van het toestel is een 56-jarig bemanningslid uit het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft symptomen van het hantavirus.

Het eerste evacuatievliegtuig landde woensdagavond op Schiphol met een Nederlands bemanningslid (41) en een Duitse (65) aan boord. De Duitse was nauw verwant aan een passagier van de Hondius die eerder is overleden.

Twee epidemiologen

De Hondius is volgens de cruisemaatschappij woensdag om 19.15 uur vertrokken voor de kust van Kaapverdië en onderweg naar Tenerife. Het schip doet er ongeveer drie dagen over. Op het Spaanse eiland gaan de overige mensen van boord, onder wie tien Nederlanders.

Op het schip zijn nu twee epidemiologen die onderzoek doen naar de stand van zaken van de besmettingen. Ook zijn twee medisch specialisten van het UMC uit Amsterdam en het Centraal Militair Hospitaal/UMCU gestuurd om volgens Buitenlandse Zaken "op het schip ondersteuning (te) bieden om optimale medische zorg te verlenen tijdens de overtocht".