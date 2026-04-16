Sterke groei Chinese economie ondanks Iranoorlog

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese economie is in het eerste kwartaal van 2026 sterker gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, van de op een na grootste economie ter wereld steeg in de eerste drie maanden van het jaar met 5 procent. Economen hadden gerekend op een groei van 4,8 procent. Het is de sterkste groei in drie kwartalen.

In het laatste kwartaal van 2025 kende China met een bbp-stijging van 4,5 procent nog de laagste groei in drie jaar. Dat de Chinese economie sterker is aangetrokken dan verwacht, wijst op beperkte gevolgen van de oorlog in Iran tot nu toe en geeft de beleidsmakers meer tijd om geduldig extra stimuleringsmaatregelen te nemen.