Ook in 2025 tientallen fatale stalbranden, verzekeraars bezorgd

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 7:11
DEN HAAG (ANP) - Alle aandacht voor branden in stallen heeft vooralsnog niet veel vooruitgang opgeleverd. Volgens cijfers van het Verbond van Verzekeraars kwamen vorig jaar ruim 60.000 dieren om door stalbranden. Een jaar eerder lag het aantal slachtoffers met circa 60.000 in dezelfde orde van grootte.
De belangenvereniging van de verzekeringsbranche is naar eigen zeggen "bezorgd over het feit dat ondanks alle aandacht het aantal stalbranden niet substantieel is verminderd". In totaal woedden 41 stalbranden in 2025. Dat waren er twee minder dan in 2024 en 2023.
De verzekeraars hopen dat het kabinet vaart maakt met de invoering van wettelijk verplichte brandveiligheids- en elektrakeuringen. "We hopen dat deze snel kunnen worden ingevoerd, zeker omdat we in de cijfers zien dat elektra en werkzaamheden de grootste oorzaken van branden zijn", zegt algemeen directeur van het verbond Richard Weurding.
