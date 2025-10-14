Media weigeren nieuwe regels Pentagon te ondertekenen

ARLINGTON (ANP) - Journalisten van verschillende nieuwsorganisaties hebben aangekondigd dat ze de nieuwe regels van het Pentagon niet accepteren. Het gaat onder meer om The New York Times, NPR, Newsmax en The Guardian. Dat leidt er in principe toe dat de journalisten dinsdag aan het eind van de dag hun toegang kwijtraken.

Het Pentagon kwam met een groot pakket nieuwe regels voor journalisten. Zo kunnen journalisten hun toegang verliezen als ze zonder toestemming informatie naar buiten brengen, zelfs als die informatie niet geheim is. Volgens het ministerie is dat om veiligheidsredenen.

Volgens de Pentagon Press Association, een organisatie die defensieverslaggevers vertegenwoordigt, is van een veiligheidsprobleem geen sprake. Journalisten moeten al een pas dragen en mogen alleen op plekken komen waarvoor geen speciale goedkeuring nodig is. Verschillende media die niet willen tekenen, spreken van een inbreuk op de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting die zijn geregeld in de grondwet.