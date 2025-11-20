Media willen aandacht voor gevaar van dominante rol techbedrijven

AMSTERDAM (ANP) - De landelijke en regionale media willen dat het volgende kabinet iets doet aan de dominante positie van grote Amerikaanse en Chinese techbedrijven. Die gebruiken kunstmatige intelligentie (AI) om ongecontroleerde en vaak onbetrouwbare informatie te delen. "Dit vormt een ernstige bedreiging voor de democratische weerbaarheid, maar ook voor de strategische autonomie en daarmee de veiligheid van Nederland", zeggen de media-organisaties donderdag in een gezamenlijke brief aan informateur Sybrand Buma.

De mediabedrijven vragen onder meer om duidelijk toezicht "dat erop gericht is de pluriformiteit, onafhankelijkheid en aanspreekbaarheid van de informatievoorziening aan Nederlandse burgers te waarborgen". Europese regels om media te beschermen "tegen mondiale techreuzen" moeten ook in Nederland worden doorgevoerd, zeggen de organisaties. Die grote bedrijven gebruiken namelijk technologie om zonder toestemming nieuwsberichten bij elkaar te harken (scrapen) om zo hun AI-systemen te trainen.

In het nieuwe kabinet moet, als het aan de media ligt, een bewindspersoon komen die zich bezighoudt met technologie en media. Daarnaast willen de organisaties dat er bij plannen voor het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie ook naar media wordt gekeken.

Stichting Democratie en Media

De organisaties waarschuwen voor een negatieve spiraal. Met AI voorkomen techbedrijven dat gebruikers naar andere plekken gaan om informatie te zoeken. Nieuwsorganisaties lopen bereik en inkomsten mis, waardoor de kwaliteit van de informatie waarop AI zich baseert achteruitgaat. "Hoe minder ruimte voor journalistieke verslaggeving, hoe minder we weten wat er in ons land en in de wereld werkelijk gebeurt", aldus de brief aan Buma.

De gezamenlijke oproep is een initiatief van Stichting Democratie en Media en is onder meer ondertekend door NOS en NPO, RTL Nederland, Talpa Network, DPG Media, Mediahuis Nederland, ANP en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. De organisaties voor regionale en lokale publieke omroepen (RPO en NLPO) hebben zich ook aangesloten.