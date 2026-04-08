Stevige winsten op Wall Street na staakt-het-vuren Midden-Oosten

Economie
door anp
woensdag, 08 april 2026 om 15:38
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met stevige plussen geopend, in navolging van de sterke koerswinsten in Azië en Europa door de wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en Iran. De olieprijzen gingen hard onderuit, omdat Iran heeft toegezegd de Straat van Hormuz te heropenen voor de scheepvaart.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd de aanvallen op Iran voor twee weken op te schorten om ruimte te bieden voor verdere onderhandelingen. Teheran heeft toegezegd in ruil daarvoor de Straat van Hormuz volledig te heropenen voor schepen. Via die route wordt wereldwijd een vijfde van alle olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) vervoerd. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie zakte ruim 17 procent tot 93,46 dollar en Brentolie werd 16 procent goedkoper op 91,77 dollar per vat.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 2,9 procent hoger op 47.939 punten. De brede S&P 500 steeg 2,5 procent tot 6781 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 3,3 procent tot 22.747 punten.
