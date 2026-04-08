Dode bankmedewerkster Amsterdam slachtoffer van misdrijf

AMSTERDAM (ANP) - De 40-jarige bankmedewerkster die op 26 maart dood werd gevonden in een woning aan de Koninginneweg in Amsterdam-Zuid, is waarschijnlijk slachtoffer van een misdrijf.

De politie heeft woensdag haar partner aangehouden. Het is een 39-jarige man uit Amsterdam. Hij zit in beperkingen en mag daarom alleen contact hebben met zijn advocaat.

De vrouw werkte bij ABN AMRO.

Een paar dagen later werd een dode vrouw gevonden op een parkeerplaats in Nieuw-Vennep. Ook zij was een medewerkster van ABN AMRO en kwam door een misdrijf om het leven. De politie liet vorige week al weten dat er geen verband lijkt te zijn tussen de twee zaken.