Stichting die miljoenen wil van Airbnb stapt naar Hoge Raad

AMSTERDAM (ANP) - Een Nederlandse claimstichting die miljoenen euro's wil zien van Airbnb stapt naar de Hoge Raad. De Stichting Massaschade & Consument had een rechtszaak aangespannen tegen het verhuurplatform, omdat het onterecht bemiddelingskosten in rekening zou brengen. Het gerechtshof oordeelde eerder dat een rechtbank in Ierland daarover moet oordelen, maar de stichting legt zich daar niet bij neer.

De Stichting Massaschade & Consument begon in 2021 in Nederland een zaak tegen Airbnb, omdat het beleid rond de servicekosten van het platform oneerlijk zou zijn. Jarenlang bracht het bedrijf bij huurders en verhuurders aparte servicekosten in rekening, maar volgens de claimstichting mogen bemiddelaars niet van beide kanten bemiddelingskosten ontvangen.