ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stichting die miljoenen wil van Airbnb stapt naar Hoge Raad

Economie
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 7:41
anp091025068 1
AMSTERDAM (ANP) - Een Nederlandse claimstichting die miljoenen euro's wil zien van Airbnb stapt naar de Hoge Raad. De Stichting Massaschade & Consument had een rechtszaak aangespannen tegen het verhuurplatform, omdat het onterecht bemiddelingskosten in rekening zou brengen. Het gerechtshof oordeelde eerder dat een rechtbank in Ierland daarover moet oordelen, maar de stichting legt zich daar niet bij neer.
De Stichting Massaschade & Consument begon in 2021 in Nederland een zaak tegen Airbnb, omdat het beleid rond de servicekosten van het platform oneerlijk zou zijn. Jarenlang bracht het bedrijf bij huurders en verhuurders aparte servicekosten in rekening, maar volgens de claimstichting mogen bemiddelaars niet van beide kanten bemiddelingskosten ontvangen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-537832858

Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

ANP-530263368

Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

Loading