Italië: vredestroepen staan klaar voor hulp in Gaza indien nodig

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 7:43
anp091025069 1
ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani zegt op X dat het land klaarstaat om troepen naar de Gazastrook te sturen als er een internationale vredesmacht wordt opgericht. Hij reageert op het vredesakkoord waar Hamas en Israël overeenstemming over hebben bereikt. Hij noemt het goed nieuws uit het Midden-Oosten. "Vrede is nabij", aldus Tajani.
Tajani zegt ook dat Italië bereid is bij te dragen aan het "versterken van het staakt-het-vuren, het leveren van nieuwe humanitaire hulp en het meehelpen aan de wederopbouw van Gaza".
