Verbond: Nederland moet beter voorbereid zijn op extreme neerslag

DEN HAAG (ANP) - Verzekeraars willen dat Nederland zich beter voorbereidt op extreme neerslag. Ze roepen op tot een landelijke, wettelijke norm over wateroverlast. Nieuwe woningen en bedrijfspanden moeten beter bestand zijn tegen zware regenval, stelt het Verbond van Verzekeraars maandag.

Het is nu vijf jaar geleden dat overstromingen in Limburg voor veel verwoesting zorgden. Woningen, winkels en andere bedrijven liepen in juli 2021 zware schade op. Veel mensen zaten toen ook lang in onzekerheid door een gebrek aan duidelijkheid over wat wel en niet werd gecompenseerd. Verzekeraars waren uiteindelijk 211 miljoen euro kwijt aan schadeclaims.

Inmiddels wordt schade door overstromingen van beken en kleinere rivieren door meer verzekeraars gedekt dan in 2021. Maar verzekeraars vinden dat Nederland nog maatregelen moet nemen om schade vaker voor te zijn. "De ramp in Limburg heeft laten zien dat verzekeren belangrijk is, maar dat verzekeren alleen niet genoeg is", zegt Geeke Feiter, directeur Schade bij het Verbond van Verzekeraars.