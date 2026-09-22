Stichting wil dat massaclaim Booking.com ook over zustersite gaat

AMSTERDAM (ANP) - De stichting achter de massaclaim tegen Booking.com wil dat een Nederlandse rechter zich bij deze zaak ook buigt over het Amerikaanse moederbedrijf en een in Singapore gevestigd zusterplatform. Dat kwam dinsdag naar voren tijdens de eerste zitting over de massaclaim in de rechtbank in Amsterdam.

De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims (CCC) daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter. Ze beschuldigen het platform van machtsmisbruik, het beperken van concurrentie en het misleiden van consumenten en vragen de rechter om een schadevergoeding voor consumenten.

De zitting van dinsdag ging over de vraag of moederbedrijf Booking Holdings en het zusterplatform Agoda ook onder de claimzaak vallen. Ruim 270.000 mensen hebben zich inmiddels voor de collectieve procedure aangemeld. De zaak wordt naar verwachting later pas inhoudelijk behandeld.