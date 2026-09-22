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Letland stelt sancties in tegen Russen na opheffen EU-sancties

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 18:26
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RIGA (ANP) - Nu de EU-sancties tegen de Russisch-Oezbeekse miljardairs Alisjer Oesmanov en Michaïl Fridman worden opgeheven, gaat Letland nationale sancties tegen hen instellen. Dat stelt de Letse regering dinsdag in een verklaring op haar website. "Letland zal alle juridische instrumenten waarover het beschikt blijven gebruiken om te voorkomen dat de tegoeden en economische middelen van deze personen in Letland vrijkomen", aldus de verklaring.
Letland was en is tegen het schrappen van de twee Russen van de EU-sanctielijst, maar heeft zijn veto niet ingezet. Hiermee is voorkomen dat alle EU-sancties tegen ongeveer 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en mensen vervallen. Voor het verlengen van EU-sancties is unanimiteit nodig.
Mede op aandringen van Letland wordt voortaan eens in de drie jaar besloten over verlenging van sancties, in plaats van elk half jaar.
Letland en Frankrijk gaan onderhandelen over toetreding tot het Franse nucleaire afschrikkingsinitiatief, meldt de Letse regering.
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