Onderzoeksplatform: politiek moet rechts-extremisme normeren

AMSTERDAM (ANP) - Onderzoeksplatform Justice for Prosperity (JfP) ziet een belangrijke taak weggelegd voor de politiek als het gaat om het normeren van rechts-extremisme. "Als groepen niet worden aangesproken op extreem gedachtegoed, verschuift dat wat we normaal vinden", zegt oprichter Jelle Postma in reactie op een alarmerend rapport van de veiligheidsdiensten NCTV en AIVD.

In dat rapport staat dat rechts-extremisten proberen hun denkbeelden acceptabel te maken voor een grotere groep mensen door een "zachtere versie" hiervan te presenteren.

De politiek moet zich hierover uitspreken, vindt hij. "De afgelopen jaren zien we dat er op straat, maar vooral in de politiek niet genormeerd wordt. Alle partijleiders moeten zich tegen extremistisch taalgebruik en gedrag uitspreken en het veroordelen, zonder enige terughoudendheid", zegt Postma. Nu gebeurt dat niet door alle partijen. "Extremisten zijn gevoelig voor het steeds verder opstoken van het vuurtje, daar heeft een politicus op de rechterflank baat bij."