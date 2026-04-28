Stichting wil schadevergoeding van DNB voor omvallen Conservatrix

Economie
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 14:13
DEN HAAG (ANP) - Een stichting eist van De Nederlandsche Bank (DNB) een schadevergoeding voor duizenden polishouders van de failliete levensverzekeraar Conservatrix. Ze houden de toezichthouder aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden door het omvallen van de verzekeraar. Dit doen ze enkele maanden nadat de rechtbank Amsterdam had vastgesteld dat DNB in 2017 bedrog pleegde rond de gedwongen verkoop van Conservatrix.
De Stichting Polishouders Conservatrix heeft DNB twee weken de tijd gegeven om in gesprek te gaan over een schadevergoeding. Als dit niet gebeurt, stapt de stichting naar de rechter om compensatie voor ruim 10.000 polishouders te eisen.
DNB dwong in 2017 de verkoop van Conservatrix af omdat de financiële buffers te klein waren. Onder de nieuwe eigenaar, de Amerikaanse zakenman Greg Lindberg, ging het niet beter en in 2020 werd Conservatrix op last van de toezichthouder failliet verklaard.
