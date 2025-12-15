Stofzuigermaker iRobot keldert op Wall Street na faillissement

NEW YORK (ANP) - iRobot ging maandag hard onderuit op de beurzen in New York. De robotstofzuigermaker, bekend van de Roomba-stofzuigers, heeft faillissement aangevraagd in de Verenigde Staten. Het faillissement volgt op jaren van tegenvallende resultaten van iRobot dat sinds het hoogtepunt tijdens de coronapandemie de verkopen sterk zag dalen. Het aandeel kelderde liefst 69 procent in waarde.

Via een zogeheten Chapter 11-procedure wil iRobot bescherming krijgen tegen schuldeisers en met een reorganisatie onder toezicht van de rechter doorgaan. Het bedrijf komt daarbij volledig in handen van het Chinese Shenzhen PICEA Robotics, de belangrijkste leverancier en geldschieter. De huidige aandeelhouders raken hun belang kwijt. Vorig jaar ketste een reddingspoging nog af door bezwaren van Europese toezichthouders. Die blokkeerden de overname van iRobot door Amazon.

De algehele stemming op Wall Street was licht positief na de door technologieaandelen aangevoerde uitverkoop op vrijdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 48.585 punten. De S&P 500-index won 0,3 procent op 6846 punten en techgraadmeter Nasdaq stond 0,2 procent in de plus op 23.243 punten.

Softwareconcern Oracle

Vrijdag sloot de Nasdaq 1,7 procent lager door flinke koersverliezen bij chipbedrijf Broadcom en softwareconcern Oracle. Ook andere grote spelers op het gebied van AI gingen omlaag door zorgen over de hoge waarderingen van de AI-bedrijven.

Beleggers bereiden zich verder voor op een week vol economische cijfers die de vooruitzichten voor de rente kunnen bepalen. Dinsdag worden de banencijfers over november en oktober gepubliceerd. De publicatie van het banenrapport over oktober was uitgesteld door de shutdown. Donderdag staan nieuwe inflatiecijfers op het programma.

Trump

Beleggers kregen ook meer duidelijkheid over de kandidaten voor het voorzitterschap van de Federal Reserve volgend jaar. President Donald Trump zei in een interview met zakenkrant The Wall Street Journal zijn zoektocht te hebben beperkt tot voormalig Fed-bestuurder Kevin Warsh of economisch adviseur van het Witte Huis Kevin Hassett. Trump vindt ook dat de volgende baas van de centrale bank met hem moet overleggen over de rentetarieven.

Nvidia herstelde 1,1 procent na de koersdaling van 4 procent vorige week. Volgens persbureau Reuters overweegt het chipconcern de productiecapaciteit van zijn H200 AI-chips te verhogen.