ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oud-winnaar Auger-Aliassime weer naar tennistoernooi Rotterdam

Sport
door anp
maandag, 15 december 2025 om 15:32
anp151225152 1
ROTTERDAM (ANP) - Oud-winnaar Félix Auger-Aliassime neemt in februari deel aan het ABN AMRO Open. Dat maakte de organisatie van het tennistoernooi in Rotterdam maandag bekend. De 25-jarige Canadees is de nummer 5 van de wereld.
Auger-Aliassime schreef het toernooi in 2022 op zijn naam. Hij speelde al zeven keer in Ahoy. "Félix Auger-Aliassime heeft een sterke band met het ABN AMRO Open", zei toernooidirecteur Richard Krajicek in een persbericht.
"Niet alleen debuteerde hij in Rotterdam op de ATP Tour, hij veroverde bij ons ook zijn allereerste titel. Als je ziet hoe vaak hij hier al gespeeld heeft, is het eigenlijk ongelooflijk dat hij pas 25 jaar oud is", aldus Krajicek.
Auger-Aliassime is de derde speler uit de mondiale top 5 die naar Rotterdam komt. Ook Carlos Alcaraz en Alexander Zverev zegden hun deelname toe, net als Tallon Griekspoor, Alex de Minaur en Stefanos Tsitsipas.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

Loading