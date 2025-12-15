Oud-winnaar Auger-Aliassime weer naar tennistoernooi Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Oud-winnaar Félix Auger-Aliassime neemt in februari deel aan het ABN AMRO Open. Dat maakte de organisatie van het tennistoernooi in Rotterdam maandag bekend. De 25-jarige Canadees is de nummer 5 van de wereld.

Auger-Aliassime schreef het toernooi in 2022 op zijn naam. Hij speelde al zeven keer in Ahoy. "Félix Auger-Aliassime heeft een sterke band met het ABN AMRO Open", zei toernooidirecteur Richard Krajicek in een persbericht.

"Niet alleen debuteerde hij in Rotterdam op de ATP Tour, hij veroverde bij ons ook zijn allereerste titel. Als je ziet hoe vaak hij hier al gespeeld heeft, is het eigenlijk ongelooflijk dat hij pas 25 jaar oud is", aldus Krajicek.

Auger-Aliassime is de derde speler uit de mondiale top 5 die naar Rotterdam komt. Ook Carlos Alcaraz en Alexander Zverev zegden hun deelname toe, net als Tallon Griekspoor, Alex de Minaur en Stefanos Tsitsipas.