Stofzuigermaker iRobot vraagt faillissement aan

door anp
maandag, 15 december 2025 om 3:49
BEDFORD (ANP) - Robotstofzuigermaker iRobot heeft faillissement aangevraagd in de Verenigde Staten. Het bedrijf, bekend van de Roomba-stofzuigers, wil via een reorganisatie onder toezicht van de rechter doorgaan, maar komt daarbij in handen van zijn belangrijkste leverancier en geldschieter uit China.
iRobot is een zogeheten Chapter 11-procedure gestart om bescherming tegen schuldeisers te krijgen. In het herstructureringsplan krijgt het Chinese Shenzhen PICEA Robotics alle aandelen in het vernieuwde bedrijf. De huidige aandeelhouders raken hun belang kwijt.
Volgens iRobot kan het bedrijf tijdens de procedure blijven doorwerken en zijn verplichtingen aan personeel, leveranciers en andere schuldeisers nakomen. Topman Gary Cohen spreekt van een "cruciale stap om de toekomst van iRobot veilig te stellen".
Het faillissement volgt op jaren van tegenvallende resultaten. Sinds het hoogtepunt tijdens de coronapandemie zijn de verkopen sterk gedaald door toenemende concurrentie en problemen in de toeleveringsketen. Een reddingspoging via een overname door Amazon ketste vorig jaar af na bezwaren van Europese toezichthouders, wat iRobot verder in de problemen bracht.
