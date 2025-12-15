ECONOMIE
Inzamelingsactie voor held Bondi Beach haalt 340.000 dollar op

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 3:50
SYDNEY (ANP) - Een inzamelingsactie voor Ahmed al Ahmed, de man die een van de schutters ontwapende bij de dodelijke aanslag op een joods feest op Bondi Beach in Sydney, heeft inmiddels ruim 340.000 Australische dollar (zo'n 193.000 euro) opgebracht.
De GoFundMe-actie werd opgezet om de 43-jarige fruitverkoper te steunen, die volgens familieleden twee keer werd geraakt toen hij ingreep. Op beelden die na de aanslag op sociale media circuleerden, is te zien hoe Al Ahmed een schutter van achteren overmeestert en diens wapen afpakt. Met zijn optreden heeft hij mogelijk vele levens gered.
"Zijn handelen was onbaatzuchtig, instinctief en onmiskenbaar heldhaftig, zonder stil te staan bij zijn eigen veiligheid", staat op de inzamelingspagina. Met de actie willen de initiatiefnemers hun dankbaarheid tonen "aan iemand die uitzonderlijke moed liet zien toen het er het meest toe deed".
Onder de donateurs is ook de Amerikaanse miljardair Bill Ackman, die bijna 100.000 dollar bijdroeg. Al Ahmed herstelt momenteel in het ziekenhuis.
