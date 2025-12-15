ECONOMIE
Zeker 21 doden na stortregen in Marokkaanse kuststad Safi

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 2:54
SAFI (ANP) - Door plotselinge zware regenval zijn zondag zeker 21 mensen om het leven gekomen in de Marokkaanse kuststad Safi, melden lokale autoriteiten. De stortregens veroorzaakten hevige overstromingen, waarbij modderstromen auto's en vuilcontainers door de straten meesleurden.
Volgens de autoriteiten liepen minstens zeventig woningen en winkels in de historische binnenstad onder water. Zeker 32 mensen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht; de meesten mochten later weer naar huis. Door schade aan wegen werd het verkeer van en naar de havenstad aan de Atlantische kust deels stilgelegd.
Inwoners spraken van een "zwarte dag" en uitten kritiek op het uitblijven van snelle hulp. Tegen de avond zakte het water, waarna bewoners begonnen met opruimwerkzaamheden. De Marokkaanse weerdienst waarschuwt voor nieuwe zware regenval later deze week.
