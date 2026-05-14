Succesvolle beursgang AI-chipbedrijf Cerebras in New York

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De beursgang van AI-chipbedrijf Cerebras Systems in New York op donderdag is goed verlopen. Bij opening schoot het aandeel bijna 100 procent omhoog tot meer dan 360 dollar, terwijl de uitgifteprijs op 185 dollar per aandeel lag. Daarmee was dus sprake van bijna een verdubbeling van de koers op de eerste handelsdag van Cerebras.

Met die koersstijging klom de marktwaarde van Cerebras naar ongeveer 100 miljard dollar. Het bedrijf haalde met het debuut op de technologiebeurs Nasdaq ruim 5,5 miljard dollar op. Het is de grootste beursgang in New York tot dusver dit jaar.

Het bedrijf uit het Californische Sunnyvale had zijn uitgifteprijs al flink verhoogd vanwege de enorme interesse van beleggers. Oorspronkelijk werd een introductieprijs van 115 tot 125 dollar per aandeel gehanteerd, waarmee 3,5 miljard dollar opgehaald zou moeten worden.

Bij de beursgang werden 30 miljoen aandelen verkocht door het in 2015 opgerichte Cerebras. Het bedrijf maakt grote chips die speciale computers helpen om grote hoeveelheden data te verwerken. Volgens Cerebras zijn het de grootste en krachtigste AI-chips ter wereld en volgens topman Andrew Feldman draaien AI-modellen er sneller door dan met chips van Nvidia.

Cerebras sloot in januari nog een deal voor drie jaar met OpenAI ter waarde van 20 miljard dollar. Het AI-bedrijf bracht in februari zijn eerste AI-model uit dat draait met chips van Cerebras. Het bedrijf achter ChatGPT heeft 1 miljard dollar verstrekt aan Cerebras om te investeren in datacenters. Amazon liet eerder weten ook van plan te zijn om gebruik te maken van chips van Cerebras.

Wall Street maakt zich op voor nog meer grote beursgangen. Zo wil ook ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk dit jaar een beursgang maken en gaan mogelijk ook OpenAI en AI-bedrijf Anthropic dit jaar naar de aandelenmarkt.