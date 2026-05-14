Opnieuw anti-azc-protest en veel politie in Loosdrecht

Samenleving
door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 21:52
LOOSDRECHT (ANP) - Ruim honderd demonstranten hebben zich donderdagavond verzameld op een aangewezen locatie in Loosdrecht om te protesteren tegen de opvang van asielzoekers, ziet een ANP-verslaggever. De politie is massaal aanwezig en houdt toezicht. Uit angst voor nieuwe wanordelijkheden heeft de gemeente Wijdemeren beperkingen ingesteld.
Er mag alleen gedemonstreerd worden in een vak aan de Molenmeent in Loosdrecht. Voor een tegendemonstratie is ruimte gemaakt op de Loosdrechtseweg in Hilversum. De demonstranten mogen hulpdiensten niet hinderen en moeten aanwijzingen opvolgen van politie, boa's en verkeersregelaars. De burgemeester nam de maatregelen na "ernstige wanordelijkheden" afgelopen dagen. Zo werden dinsdag fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid, waardoor brand ontstond.
Bij het pand dat dient als noodopvang voor asielzoekers is het rustig. Aan het hek hangen vlaggen met teksten tegen de opvang.
