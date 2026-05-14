Strijdende partijen in Jemen spreken grote gevangenenruil af

AMMAN (ANP/AFP) - De strijdende partijen in Jemen gaan zeker 1600 gevangenen uitwisselen. De door Iran gesteunde Houthi-rebellen en de door Saudi-Arabië gesteunde internationaal erkende regering kwamen dat overeen op een door de VN georganiseerde bijeenkomst in Jordanië.

Speciaal gezant Hans Grundberg van de VN spreekt van "een ongekend aantal in de geschiedenis van het huidige conflict in Jemen". Volgens een woordvoerder van de door Saudi-Arabië geleide coalitie, generaal-majoor Turki Al-Maliki, zijn de partijen zelfs overeengekomen 1750 gevangenen vrij te laten. De partijen kwamen tot dit akkoord ondanks de spanningen tussen Teheran en Riyad over de oorlog in het Midden-Oosten.

Het Internationale Rode Kruis zal de uitwisseling organiseren. Volgens de hulporganisatie werden in 2020 meer dan duizend gevangenen uitgewisseld, in 2023 ongeveer negenhonderd.

De burgeroorlog in Jemen begon in 2014 en veroorzaakte een van de ergste humanitaire crises ter wereld.