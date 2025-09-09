Supermarktketens stoppen niet met Israëlische producten

DEN HAAG (ANP) - Grote Nederlandse supermarktketens zijn voorlopig niet van plan te stoppen met het verkopen van Israëlische producten als dadels, ondanks de groeiende kritiek op Israël vanwege de oorlog in Gaza. Albert Heijn en Jumbo geven aan producten uit Israël te blijven verkopen zolang dat mag van Den Haag en Brussel. Lidl zegt wel te overwegen ermee te stoppen.

Een woordvoerster van Jumbo stelt dat dit een vraag is die in de hele supermarktbranche speelt. "Net als andere Nederlandse supermarkten houden wij ons bij de verkoop van producten te allen tijde aan de nationale en internationale wet- en regelgeving. Ook als dit producten uit betwiste gebieden betreft." Bij groente en fruit uit Israël bewijzen certificaten van leveranciers volgens haar dat de producten niet uit bezette gebieden komen. Ze gaat niet in op de vraag welke producten van Jumbo naast dadels uit Israël komen.

Albert Heijn verkoopt momenteel ook doppinda's uit Israël. Een woordvoerster van AH zegt dat de keten zich bij de verkoop van producten houdt aan nationale en internationale regels. "Wij kopen onze (verse) producten in van leveranciers met wie we langetermijnrelaties hebben. Wij hebben voorwaarden en weten door die langetermijnsamenwerking waar onze producten precies vandaan komen." Ook AH-producten komen niet uit bezette gebieden, aldus de zegsvrouw. "Het menselijk leed is verschrikkelijk en raakt ons en onze collega's diep."

Oorlogsmisdaden

Lidl is "in overleg" over de vraag of de supermarktketen stopt met het verkopen van producten uit Israël, meldt een woordvoerster. Wat het overleg precies inhoudt, vertelt ze niet. Volgens haar liggen momenteel alleen dadels uit Israël in de schappen bij Lidl.

Pro-Palestijnse activisten voeren regelmatig actie tegen de verkoop van Israëlische producten door supermarktketens en eisen dat ze hiermee stoppen. Supermarktketens zouden door het inkopen van producten uit Israël oorlogsmisdaden financieren.

Ook voeren sommige politieke partijen de druk op om maatregelen te nemen tegen Israël, bijvoorbeeld door het opleggen van extra sancties. Het NSC-smaldeel stapte vorige maand op uit het demissionaire kabinet, nadat minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp was vertrokken omdat hij geen steun voelde voor meer actie tegen Israël.