Familie Murdoch akkoord over toekomst media-imperium

De kinderen van de Australische mediamagnaat Rupert Murdoch zijn het eens geworden over de toekomst van zijn media-imperium. Murdochs zoon Lachlan krijgt van zijn zussen Prudence en Elisabeth en broer James de controle over het bedrijf, heeft de familie maandag laten weten. In ruil daarvoor zullen de drie ieder zo'n 1,1 miljard dollar (ruim 930 miljoen euro) ontvangen, vertelde een bron met kennis van de deal aan The New York Times.

De 94-jarige Murdoch creëerde het grootste mediabedrijf ter wereld, waartoe onder meer Fox News, The New York Post en The Wall Street Journal behoren. Murdoch had bij de rechter geprobeerd de statuten van de familietrust aan te laten passen, zodat zijn favoriete en meest conservatieve zoon Lachlan de leiding zou krijgen. Die juridische strijd verloor hij echter, waarna de gezinsleden alsnog met elkaar om de tafel gingen.

De deal die de gezinsleden met elkaar sloten is ingewikkeld en omvat leningen, holdings en aandelenverkopen, schrijft The New York Times.