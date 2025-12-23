Rotterdammer blijft vast in zaak rond dood broer S10

HAARLEM (ANP) - De 36-jarige verdachte Arny R. uit Rotterdam blijft vastzitten voor betrokkenheid bij de dood van Emiel den Hollander, de tweelingbroer van zangeres S10. Dat heeft de rechtbank in Haarlem besloten.

R. ontkende maandag in de rechtbank dat hij op 16 april aanwezig was in de flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam, waar het 24-jarige slachtoffer volgens het Openbaar Ministerie tegen zijn wil werd vastgehouden. Het OM stelt dat hij geen andere uitweg zag dan van het balkon van de vierde verdieping te springen.

Emiel belandde zwaargewond op het dak van een garage. Hij overleed op 19 juni. In de zaak zitten nog vier verdachten vast. Het OM verwacht over enkele maanden klaar te zijn met het onderzoek.

De advocaten van R. stellen dat het slachtoffer vrijwillig naar de woning is gegaan en van het balkon is gegleden of gevallen, maar ze overtuigden de rechtbank niet. De volgende inleidende zitting is op 19 maart in de rechtbank in Alkmaar.