Syrisch staatsbedrijf: we hebben grote reserves aan olie en gas

LONDEN (ANP) - Syrië heeft grote onontgonnen voorraden aan olie en gas en is van plan om de westerse oliebedrijven Chevron, ConocoPhillips, TotalEnergies en Eni vergunningen te geven om naar die reserves te zoeken. Dat heeft het hoofd van het Syrische staatsoliebedrijf gezegd in een interview met zakenkrant Financial Times.

Volgens topman Youssef Qablawi van staatsmaatschappij Syrian Petroleum Company is er veel land in Syrië waar nog niet is gezocht naar olie en gas. Hij schat dat er voor biljoenen kubieke meters aan aardgas in de bodem zit. Volgens Qablawi heeft Syrië al wel potentiële velden in kaart gebracht en bodemonderzoek gedaan.

Vorige week werd nog bekend dat het Amerikaanse Chevron gaat zoeken naar olie en gas voor de kust van Syrië. Later kunnen meer bedrijven dat gaan doen, aldus Qablawi. In Syrische wateren is tot dusver nog geen onderzoek gedaan. Voor de kust van Israël ligt het enorme gasveld Leviathan.