Frankrijk waarschuwt alle 29-jarigen per brief: ‘Biologische klok tikt’

De Franse overheid zit in zijn maag met het dalende geboortecijfer en kiest daarbij voor een bijzondere aanpak. Alle mannen en vrouwen van 29 jaar krijgen deze zomer namelijk een brief
op de mat over hun vruchtbaarheid.
De boodschap is helder: denk na over je toekomst, want de tijd tikt en voor je het weet, ben je niet meer vruchtbaar. Het geboortecijfer in Frankrijk
is gezakt naar 1,56 kinderen per vrouw, het laagste niveau sinds 1918. Ter vergelijking: in Nederland lag het cijfer in 2024 volgens het CBS zelfs op 1,43. Om de bevolking zonder migratie op peil te houden, zijn gemiddeld 2,1 kinderen per vrouw nodig. Dat niveau werd in Nederland voor het laatst gehaald in 1972.
zestienpuntenplan
De Franse brief
maakt deel uit van een zestienpuntenplan om het tij te keren. Daarin wijst de overheid op de impact van leeftijd op vruchtbaarheid en op de mogelijkheden die er zijn voor wie moeite heeft om zwanger te worden. Volgens de Franse overheid kampt één op de acht koppels met vruchtbaarheidsproblemen.
Minister van Volksgezondheid Stéphanie Rist maakt duidelijk dat de brief
niet is bedoeld om druk te zetten op de jongvolwassenen, maar om te informeren. “De rol van de politiek is niet om te zeggen of en wanneer mensen kinderen moeten krijgen, maar om te voorkomen dat mensen later denken: had ik dat maar eerder geweten.”
Bewustwording
Dat de brief
specifiek naar 29-jarigen gaat, is geen toeval. In Frankrijk
mogen vrouwen vanaf die leeftijd hun eicellen laten invriezen zonder medische reden. De overheid vergoedt het invriezen en bewaren van eicellen voor vrouwen tussen 29 en 37 jaar.
Ook mannen van 29 krijgen een envelop, met informatie over anticonceptie en seksuele gezondheid. Daarnaast wil Frankrijk
stevig investeren in onderzoek naar onvruchtbaarheid. Het aantal centra voor vruchtbaarheidsbehoud moet stijgen van veertig naar zeventig en ook privéklinieken mogen straks eicellen bewaren. Tegen eind 2026 volgt een brede informatiecampagne, inclusief een aparte website.
Frankrijk
hoopt zo het gesprek over kinderen eerder op gang te brengen.