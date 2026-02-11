ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frankrijk waarschuwt alle 29-jarigen per brief: ‘Biologische klok tikt’

Samenleving
door Nina van der Linden
woensdag, 11 februari 2026 om 10:54
ANP-475837416
De Franse overheid zit in zijn maag met het dalende geboortecijfer en kiest daarbij voor een bijzondere aanpak. Alle mannen en vrouwen van 29 jaar krijgen deze zomer namelijk een brief op de mat over hun vruchtbaarheid.
De boodschap is helder: denk na over je toekomst, want de tijd tikt en voor je het weet, ben je niet meer vruchtbaar. Het geboortecijfer in Frankrijk is gezakt naar 1,56 kinderen per vrouw, het laagste niveau sinds 1918. Ter vergelijking: in Nederland lag het cijfer in 2024 volgens het CBS zelfs op 1,43. Om de bevolking zonder migratie op peil te houden, zijn gemiddeld 2,1 kinderen per vrouw nodig. Dat niveau werd in Nederland voor het laatst gehaald in 1972.
zestienpuntenplan
De Franse brief maakt deel uit van een zestienpuntenplan om het tij te keren. Daarin wijst de overheid op de impact van leeftijd op vruchtbaarheid en op de mogelijkheden die er zijn voor wie moeite heeft om zwanger te worden. Volgens de Franse overheid kampt één op de acht koppels met vruchtbaarheidsproblemen.
Minister van Volksgezondheid Stéphanie Rist maakt duidelijk dat de brief niet is bedoeld om druk te zetten op de jongvolwassenen, maar om te informeren. “De rol van de politiek is niet om te zeggen of en wanneer mensen kinderen moeten krijgen, maar om te voorkomen dat mensen later denken: had ik dat maar eerder geweten.”
Bewustwording
Dat de brief specifiek naar 29-jarigen gaat, is geen toeval. In Frankrijk mogen vrouwen vanaf die leeftijd hun eicellen laten invriezen zonder medische reden. De overheid vergoedt het invriezen en bewaren van eicellen voor vrouwen tussen 29 en 37 jaar.
Ook mannen van 29 krijgen een envelop, met informatie over anticonceptie en seksuele gezondheid. Daarnaast wil Frankrijk stevig investeren in onderzoek naar onvruchtbaarheid. Het aantal centra voor vruchtbaarheidsbehoud moet stijgen van veertig naar zeventig en ook privéklinieken mogen straks eicellen bewaren. Tegen eind 2026 volgt een brede informatiecampagne, inclusief een aparte website.
Frankrijk hoopt zo het gesprek over kinderen eerder op gang te brengen.
Bron: Le Figaro Santé

Lees ook

Kosten van een kind in Nederland: van geboorte tot 18 jaarKosten van een kind in Nederland: van geboorte tot 18 jaar
Jet van Nieuwkerk heeft een 'genezende geboorte' gehad na een traumaJet van Nieuwkerk heeft een 'genezende geboorte' gehad na een trauma
Steeds minder Chinezen: geboortecijfer zakt naar nieuw dieptepuntSteeds minder Chinezen: geboortecijfer zakt naar nieuw dieptepunt
Geboortecijfer in Westen sinds 1960 gehalveerdGeboortecijfer in Westen sinds 1960 gehalveerd
loading

POPULAIR NIEUWS

181289452_m

Waarom Nederlanders zich blauw betalen aan gas – en de rest van Europa niet

ANP-543120011

Gek genoeg geeft deze activiteit een stimulans aan je relatie

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

shutterstock_2682085887

Waarom kinderen daders worden en wat mannen als Epstein drijft

ANP-543105577

Waarom begaafde kinderen lang niet altijd de top halen

183577851_m

De onzichtbare saboteur in je relatie: wat je hechtingsstijl over je liefdesleven onthult

Loading