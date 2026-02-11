Staat doet voldoende tegen PFAS-vervuiling, oordeelt rechtbank

DEN HAAG (ANP) - De overheid hoeft geen aanvullende maatregelen te nemen om PFAS-vervuiling tegen te gaan en mensen beter te beschermen tegen gezondheidsschade door blootstelling aan chemische stoffen die onder deze noemer vallen. Volgens de rechtbank in Den Haag doet de Staat "op dit moment voldoende".

Vier regionale milieuorganisaties en de Stichting Gezond Water hadden de overheid laksheid verweten en aanvullende maatregelen geëist. Die eisen zijn afgewezen. De rechtbank benadrukt in de uitspraak dat de regering en het parlement "een grote mate van vrijheid hebben om afwegingen te maken over de aanpak van de PFAS-problematiek". Daarbij moeten allerlei belangen tegen elkaar worden afgewogen. "Het is niet aan de rechter om keuzes hierin voor te schrijven."

De overheid zet zich in Europees verband in voor een zo breed mogelijk verbod op PFAS. Het beleid is verder gericht op het "zoveel mogelijk voorkomen of beperken dat PFAS in het milieu terechtkomen", vat de rechtbank samen, en dat is voor nu voldoende.