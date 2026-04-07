Tabaksfabrikanten ontlopen boetes voor sponsoring festivals

DEN HAAG (ANP) - De tabaksfabrikanten British American Tobacco (BAT) International en Philip Morris zijn onder boetes uitgekomen voor sponsoring op festivals, maar worden nog steeds bestraft voor het maken van verboden reclame. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde dinsdag dat drie van de vier boetes die door de overheid zijn opgelegd aan de fabrikanten van onder meer Pall Mall, Dunhill, Lucky Strike en Marlboro, onterecht zijn.

De zaak draait om mogelijke sponsoring door de sigarettenfabrikanten op festivals. De staatssecretaris van Volksgezondheid vond destijds dat de bedrijven het sponsorverbod hadden overtreden, vanwege de hoge kosten die zij hadden voor het recht om op de festivals tabaksproducten te mogen verkopen. Daarom zou er sprake zijn van sponsoring, wat verboden is. De rechtbank vond dit ook. Het CBb, de hoogste bestuursrechter, oordeelt echter anders.

Volgens het CBb is pas echt sprake van sponsoring als het niet realistisch is dat er winst wordt gemaakt. Maar ook als de tabaksbedrijven meer hebben betaald dan wat ze ervoor terugkrijgen, zoals een plek op het terrein en stroom.

Pinkpop

In het festivalseizoen van 2019 gaf de staatssecretaris twee boetes aan BAT, omdat het bedrijf volgens het ministerie het sponsorverbod had overtreden op Pinkpop en Defqon.1. Het CBb oordeelt dat de boete voor Pinkpop terecht is. Daar is namelijk bewezen dat BAT te veel heeft betaald om zijn producten te mogen verkopen. Dat telt als verboden sponsoring. Voor Defqon.1 ligt dat anders. Daar is niet goed bewezen dat BAT te veel heeft betaald. Daarom vervalt die boete.

Hetzelfde geldt voor Philip Morris bij de festivals 't Strand (2018) en Open Air (2019). Ook daar is niet bewezen dat er te veel is betaald, dus die boetes worden geschrapt.