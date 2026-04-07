Turkije meldt dode en gewonden na schietpartij consulaat Israël

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 13:15
ISTANBUL (ANP/AFP/RTR) - De Turkse autoriteiten melden dat zeker één schutter om het leven is gekomen door een vuurgevecht met de politie nabij het Israëlische consulaat in Istanbul. Nog eens twee aanvallers raakten gewond, meldt gouverneur Davut Gül.
Twee agenten liepen lichte verwondingen op. Eerder circuleerden in de media berichten dat twee of drie doden waren gevallen bij het schietincident.
Gouverneur Gül zei tegen journalisten dat de aanvallers onder meer geweren gebruikten. Minister van Binnenlandse Zaken Mustafa Çiftçi stelde dat twee van de mannen broers zijn.
Banden IS
Over de beweegredenen van de aanvallers, die volgens de autoriteiten in een gehuurd voertuig arriveerden, bestaat nog onduidelijkheid. Op het consulaat werkt naar verluidt al ruim twee jaar geen Israëlisch diplomatiek personeel.
De minister meldde dat een aanvaller banden had met een organisatie die religie voor eigen doelen inzet. Het gaat volgens Turkse media mogelijk om terreurgroep IS.
POPULAIR NIEUWS

Nieuwe verontrustende foto's van Michael Jackson met kinderen opgedoken

Hij is een (half)seniele aftakelende oude man: waarom zwijgt de Amerikaanse pers over Trumps geestelijke aftakeling?

Deze 5 zinnen zorgen ervoor dat je kind juist niét luistert, volgens een expert

Het Katholieke Oostenrijk is royaal het meest antisemitische land van Europa

Over borstkanker en BH's

Duitse diesel breekt Duits record, maar Nederlanders betalen fors meer

