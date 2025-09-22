Tachtig teruggeroepen fietsen van Bakfiets.nl hebben nieuw frame

HOOGEVEEN (ANP) - Fietsverkopers hebben tachtig fietsen van Bakfiets.nl voorzien van een nieuw frame na de start van de terugroepactie twee maanden geleden. Dit meldt directeur Jan Rijkeboer van Azor, de eigenaar van het merk.

"Het begint nu echt goed te lopen, er komen heel veel fietsen terug." Hij denkt dat alle tachtig fietsen weer bij de eigenaren zijn.

Bij fietsen van het type Cargo Long Shimano van Bakfiets.nl ontbreekt mogelijk een versterkingsplaat door een productiefout. Frames die zijn gemonteerd tussen maart en december 2024 kunnen daardoor scheuren of breken. In juli zei Rijkeboer dat 347 fietsen moeten worden gecontroleerd. Volgens hem lijkt het er nu op dat 90 procent hiervan een ander frame moet hebben.

Rijkeboer zei vorige maand dat nog maar weinig frames waren vervangen, omdat veel dealers nog met vakantie waren. Hij vermoedt dat het nog een tijd duurt voordat alle bakfietsen zijn teruggeroepen. Sommige eigenaren hebben nog niet op de oproep gereageerd, aldus de directeur.