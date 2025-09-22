ECONOMIE
Gaat Mona Keijzer (BBB) zorgen voor een derde kabinetsval?

Politiek
door Gerard Driehuis
maandag, 22 september 2025 om 13:14
bijgewerkt om maandag, 22 september 2025 om 13:44
Het kabinet-Schoof wilde van het begin af aan af van de verplichting mensen die gevlucht zijn en mogen blijven in ons land een woning te geven. Dat zou oneerlijk zijn ten opzicht van wat in die kringen 'echte' Nederlanders worden genoemd.
Maar een groep mensen die in Nederland verblijft slechter behandelen dan andere groepen Nederlanders mag niet van de Grondwet. De Raad van State heeft dat om bepaald dat de wet om voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen te verbieden in strijd is met de Grondwet.
De verantwoordelijke minister - Mona Keijzer (BBB) zegt in een reactie de wet zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer te sturen. Dat zegt ze in een reactie nadat de Raad van State haar maandag juist had geadviseerd de wet niet in te dienen.
Dat stelt een paar partijen voor een dilemma, en vooral de VVD. De VVD heeft de kiezers immers ook belooft dat buitenlanders 'onze woningen' niet langer mogen inpakken. Tegen de wet van Mona stemmen is dus ingewikkeld, kort voor de verkiezingen.
Maar er voor stemmen is minstens zo ingewikkeld. De VVD zou daarmee tonen dat de rechtsorde en de Grondwet niet zo belangrijk zijn. En daarmee wordt de kloof met andere partijen nog groter.
Maar wat gebeurt er als de VVD Mona Keijzer laat vallen en er voor zorgt dat de wet het niet haalt? Het zou zomaar het eind van deelname van BBB aan het kabinet kunnen beteken.
Wordt Nederland (voor een tijdje) toch een eenpartijstaat.

